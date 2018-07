Tiroteo en escuela de Kansas, EU, deja dos heridos

Dos trabajadores de una escuela de Overland Park, Kansas, EU, se encuentran en estado grave después de un tiroteo que se registró hoy a primera hora en ese centro educativo, en el que no resultó ningún estudiante herido, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Overland Park señaló a medios de comunicación locales que dos empleados de la Escuela Primaria Sunrise Point fueron alcanzados por disparos de bala en el tiroteo, cuyo autor aún se desconoce.

#OPPD is investigating a double shooting at Sunrise Point Elementary School at 159th and Mission. No students were at the school at the time. No school employees were involved. @bvschools — Overland Park Police (@OverlandPark_PD) 3 de julio de 2018

Las fuentes policiales de esa localidad, que se encuentra a menos de 20 kilómetros de Kansas City, la capital del estado, no especificaron si los trabajadores de la escuela son profesores o personal de administración ni si hay más heridos de menor consideración.

Press Release pic.twitter.com/HB6K1ElLvz — John P. Lacy (@OPPD_PIO) 3 de julio de 2018

Con información EFE