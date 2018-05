Tiroteo en escuela de Texas deja al menos diez muertos

Al menos diez personas han muerto como resultado de un tiroteo registrado este viernes en una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de Santa Fe, al sudeste de Texas, informó CNN.

Las autoridades reportaron que posibles artefactos explosivos se ubicaron en la escuela y fuera del campus, sin embargo el lugar fue evacuado sin ningún problema.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 de mayo de 2018

Un hombre armado ingresó a una clase de arte en la escuela y comenzó a disparar con lo que parecía una escopeta, según testigos citados por el medio.

De acuerdo con datos preliminares proporcionados por Ed González, sheriff del Condado de Harris, un sospechoso, que es presuntamente un alumno de la misma secundaria, se encuentra bajo custodia.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de mayo de 2018

Entre los muertos hay estudiantes y adultos. El número exacto de heridos no ha sido aclarado. El sheriff ha confirmado que entre los heridos hay un agente policial.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de mayo de 2018

David Marshall, dio a conocer el reporte de los heridos, quienes ya han sido hospitalizados y están siendo atendidos.

#UPDATE Injured students and staff have been transported to area hospitals. Parents can go to the Alamo Gym located at 13306 Highway 6 for additional information regarding their child. #SantaFeISD — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 de mayo de 2018

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe emitió un comunicado donde reveló el estado de los estudiantes y las medidas de seguridad que se tomaron.

El subdirector de la escuela, Cris Richardson, anuncio sobre el arresto del tirador llevado acabo por las autoridades policiales.

Fue el distrito que desde muy temprano dio a conocer en su cuenta de Facebook que el tirador se encontraba activo en la escuela secundaria.

Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador activo. El distrito ha iniciado un cierre. Enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible.

El centro escolar fue acordonado, mientras que el sheriff de condado de Galveston reportó que los agentes del orden público habían respondido a la situación.

Shooting incident reported at Santa Fe High School in Galveston County. We have @HCSOTexas units enroute to assist. Large police presence, please avoid the area. #hounews #lesm — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18 de mayo de 2018