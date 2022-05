Podía escuchar los disparos: madre logra salvar a sus hijos mientras ocurría el tiroteo en escuela de Texas

Una nueva tragedia ha impactado no sólo a Estados Unidos sino al mundo entero, nos referimos al tiroteo en la escuela Robb de Texas donde un joven de 18 años le arrebató la vida a 19 niños y dos maestras ayer 25 de mayo.

La mascare ha manchado de sangre a las familias que ahora lloran la vida de sus pequeños pero entre la tragedia surgen historias, donde una vez más se ve reflejado el valor y el coraje que las personas con tal de salvar a sus seres queridos y ese es el caso de Angeli Gomez.

Angeli Gomez es una madre que radica en Uvalde, Texas y cuyos dos hijos, uno de 9 y otro de 8 años, son estudiantes de la primaria donde Salvador Ramos entró con un chaleco antibalas, un rifle automático y una pistola para matar a niños inocentes.

Para fortuna de Gomez, este martes ella se encontraba cerca de la escuela pues vive a unos kilómetros de ahí por lo que al enterarse del ataque, no dudó en correr hacia el colegio para salvar a sus pequeños.

Angeli cuenta que cuando llegó al lugar el tirador estaba activo y que incluso todavía se escuchaban los disparos.

Yo salí corriendo por mis hijos, todavía se oían los disparos pero pude llegar por ellos a la escuela y sacarlos de ahí", dijo la madre.

Asimismo, aseguró que tenía mucho miedo pero que eso no la detuvo para ir al colegio y salvar a sus hijos. Incluso reveló que la clase de su sobrina, fue la que logró escapar y esconderse en una funeraria cercana, gracias a que una maestra rompió una ventana para que salieran por ahí.

Gomez también platicó a medios comunicación que ella tuvo suerte pero hubo otras familias que sí perdieron a sus pequeños, por lo que llevaba unas flores como muestra de respeto a las víctimas y que eran compañeros de sus hijos.