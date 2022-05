Tiroteo en fiesta de California deja al menos un muerto y seis heridos

Al menos una persona murió y nueve más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en una fiesta en la localidad californiana de San Bernardino, Estados Unidos, informaron este sábado las autoridades locales.



El suceso se produjo justo antes de la medianoche del viernes una fiesta en esa localidad, ubicada a 100 kilómetros al este de Los Ángeles (California).

"Al llegar, los agentes se encontraron una gran concentración de gente y fueron informados de que se encontraban en la zona para celebrar una fiesta", indicó la policía de San Bernardino en un comunicado para informar sobre lo sucedido.

Un testigo afirmó que se encontraba en una gasolinería cercana cuando vio a un grupo de adolescentes que parecían estar celebrando una graduación, posteriormente observó que un vehículo se acercó y se detuvo frente a ellos para después abrir fuego contra los jóvenes, de acuerdo con ABC7.

En la escena, una persona fue declarada muerta, mientras que las autoridades señalaron que los heridos fueron rápidamente trasladados a centros médicos cercanos, sin detallar la gravedad de su estado.

La policía abrió una investigación para esclarecer los motivos del tiroteo e informó que, por el momento, no se han producido arrestos.