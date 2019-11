Tiroteo en fiesta de Halloween en California deja cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas el jueves en la noche durante un tiroteo en una fiesta de Halloween cerca de San Francisco, en California, informaron las autoridades.

"Cuatro muertos y varios heridos en el tiroteo de Orinda. Más detalles en breve", tuiteó la policía del condado de Contra Costa el viernes por la mañana.

Four people were killed and at least four others were hurt in a Halloween night shooting at a house party in Orinda, police say. https://t.co/1w0PF7h76s



- No suspect information at the moment

- Witnesses said the shooting happened during a Halloween party at an Airbnb rental pic.twitter.com/WGDMzH1TXW — Brendan Weber (@BrendanNWeber) November 1, 2019

El tiroteo ocurrió en una fiesta de Halloween que tenía lugar en una casa alquilada a través de Airbnb hacia las 23H00 locales (06H00 GMT del viernes) en la ciudad de Orinda, a 30 km de San Francisco, según la cadena NBC Bay Area.

Tres personas murieron y otras nueve quedaron heridas en otro tiroteo ocurrido el martes por la noche también en un festejo de Halloween en el sur de Los Ángeles.