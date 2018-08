Tiroteo en localidad canadiense de Fredericton deja cuatro muertos

Toronto, Canadá.- Al menos cuatro personas han resultado muertas hoy en la localidad canadiense de Fredericton, en el este del país, a consecuencia de un tiroteo, informó hoy la policía local.



En un mensaje enviado por Twitter, la Policía de Fredericton informó de las muertes y solicitó a la población de la localidad que se mantenga en el interior de sus viviendas.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders.



We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018



La Policía también señaló que el incidente seguía "activo" y solicitó al público que, "debido al volumen de llamadas", no contacte directamente con la estación de Policía.



Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró a la radiotelevisión pública canadiense CBC que oyó los primeros disparos alrededor de las 08.00 hora local (11.00 GMT).



A esa misma hora, la Policía de Fredericton pidió, a través de Twitter, que los residentes evitaran Brookside Drive, una de las principales calles de la ciudad, que es la capital de la provincia de Nueva Brunswick y en cuya área metropolitana viven algo más de 100.000 personas.



Imágenes mostradas por las televisiones locales muestran que la Policía ha cortado un tramo de unos dos kilómetros de Brookside Drive.