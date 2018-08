Trudeau lamenta muertes en tiroteo de Fredericton; hay un detenido

Toronto, Canadá.- Al menos cuatro personas han resultado muertas hoy en la localidad canadiense de Fredericton, ciudad ubicada en la provincia atlántica New Brunswick, Canadá, a consecuencia de un tiroteo, informó hoy la policía local.

De los cuatro muertos dos son policías

Foto: Reuters

La policía de Fredericton informó que de las cuatro personas fallecidas que se reportan por el ataque masivo de esta mañana, dos son policías que atendieron la emergencia, mientras que un sospechoso fue detenido.

Of the four people killed in this morning's shootings on Brookside Drive, two were Fredericton Police officers. No names are being released at this time. Please appreciate this is a difficult time for their families and our colleagues. We will provide more info when we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 We can confirm that there is no further threat to the public, and lockdowns are not required at this time.



Police still have the crime scene contained, and will be working the investigation for some time. Thank you for your patience. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 We can confirm that the suspect in custody is currently being treated for serious injuries related to this morning’s shooting incident. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018

La zona residencial donde se registró el tiroteo que dejó cuatro muertos y que incluye una cafetería Tim Hortons y una guardería, han sido resguardados esta mañana, mientras la policía sigue investigando si habrá algún otro atacante.

El primer ministro, Justin Trudeau, lamentó el “horrible” incidente en Frederiction: “mi corazón está con las personas afectadas por el tiroteo de esta mañana. Seguimos la situación muy de cerca”.

Awful news coming out of Fredericton. My heart goes out to everyone affected by this morning’s shooting. We’re following the situation closely. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 de agosto de 2018

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, se dijo “profundamente consternado” por el tiroteo de este viernes en la provincia atlántica.

I am deeply concerned about today's shooting in Fredericton. With RCMP support, this developing situation is under investigation by Fredericton Police. Residents are encouraged to follow their direction. My thoughts are with the victims and their families at this difficult time. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) 10 de agosto de 2018 Tout le Canada se tient aux côtés des deux courageux policiers de Fredericton qui ont perdu la vie en protégeant leur communauté aujourd'hui. Leurs familles, amis et proches ont nos plus sincères condoléances. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) 10 de agosto de 2018

Informó que con el apoyo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la policía de Fredericton investiga la situación y exhortó a los residentes seguir las instrucciones de la policía.

El gobernador de New Brunswick, Brian Gallant, dijo estar en shock por el tiroteo en una tranquila zona residencial de la ciudad y exhortó a los residentes del área mantenerse informados del desarrollo de esta situación.

Au nom de tous les gens du Nouveau-Brunswick, j’offre mes condoléances, mes pensées et mes prières aux victimes et à leur famille. Nos pensées se tournent également vers les femmes et les hommes courageux qui travaillent aux premières lignes afin d’assurer notre sécurité. — Brian Gallant (@BrianGallantNB) 10 de agosto de 2018

Al momento del tiroteo en un mensaje enviado por Twitter, la Policía de Fredericton solicitó a la población de la localidad que se mantenga en el interior de sus viviendas.

Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018 IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders.



We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018



La Policía también señaló que el incidente seguía "activo" y solicitó al público que, "debido al volumen de llamadas", no contactara directamente con la estación de Policía.



Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró a la radiotelevisión pública canadiense CBC que oyó los primeros disparos alrededor de las 08.00 hora local (11.00 GMT).

A esa misma hora, la Policía de Fredericton pidió, a través de Twitter, que los residentes evitaran Brookside Drive, una de las principales calles de la ciudad, que es la capital de la provincia de Nueva Brunswick y en cuya área metropolitana viven algo más de 100 mil personas.



Imágenes mostradas por las televisiones locales muestran que la Policía ha cortado un tramo de unos dos kilómetros de Brookside Drive.



Este es el tercer ataque masivo que se registra en Canadá en menos de cuatro meses. Los otros dos se dieron en Toronto y dejaron un total de 12 muertos y 28 heridos.