Tiroteo en Maryland deja al menos tres muertos

Un tiroteo en la empresa Columbia Machine en la localidad de Smithsburg, Maryland ha dejado al menos tres muertos, de acuerdo con Fox News.

A través de Twitter, la Oficina del Sheriff del Condado informó que ya se han desplazado al lugar de los hechos y que el presunto tirador resultó herido tras enfrentarse con la Policía Montada del Estado de Maryland, por lo que ya no representa una amenaza.

Por su parte, la cadena NBC dio a conocer que el agresor ya fue hospitalizado, pero se desconoce su

En breve, más información.