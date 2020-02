Tiroteo en Milwaukee deja al menos 7 muertos

Washington, Estados Unidos .- Una persona armada abrió fuego el miércoles en la sede del gigante cervecero Molson Coors en Milwaukee, norte de Estados Unidos, matando a seis personas antes de ser abatida por la policía, informaron medios locales.

El tirador era un exempleado de Molson Coors, hasta el año pasado llamada MillerCoors, que había sido despedido, según una cadena local afiliada a LA ABC, que citó a dos fuentes policiales.

La policía de Milwaukee había dicho antes en su cuenta de la red Twitter que estaba investigando un "incidente grave" y le pidió a la población mantenerse alejada del área de Miller Valley, donde se encuentra la planta.

Update on critical incident that occurred on the 4100 block of West State St.



There are various sources citing various numbers of casualties. At this time that information has not been confirmed. Follow MPD Twitter for accurate information. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

De su lado, el Milwaukee Journal Sentinel informó que Molson Coors había informado a los empleados en un correo electrónico que una persona estaba efectuando disparos en las instalaciones.

El periódico citó al esposo de una empleada de la cervecera, Lasonya Ragdales, diciendo que su mujer había sido informada de que había un tiroteo en las instalaciones de Molson Coors y le estaba enviando mensajes de texto, mientras estaba encerrada en una habitación con compañeros de trabajo.

Varias escuelas en los alrededores fueron puestas en alerta de acuerdo con el protocolo vigente.

"No escuchamos nada, pero vemos dos vehículos policiales por la ventana", dijo a la AFP Bre Townsend, maestra de un centro educativo ubicado cerca de la cervecería.

MillerCoors anunció en octubre de 2019 que haría a una gran reestructuración y cambió oficialmente su nombre a Molson Coors Brewing Co.

También trasladó su oficina central de América del Norte de Denver a Chicago y a cientos de empleos de oficina corporativa a Milwaukee. Se esperaba que la empresa recortara entre 400 y 500 empleos durante la reestructuración.

El tiroteo es el último de una larga lista de violencia relacionada con armas de fuego en Estados Unidos, que registró un récord de 417 tiroteos masivos en 2019, según el grupo de investigación Gun Violence Archive.