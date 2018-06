Tiroteo en periódico en Annapolis, Maryland; habría cinco muertos

||Con información de Reuters/EFE/AFP||

Washington- Un tiroteo afuera de las oficinas de un periódico regional en Annapolis, capital del estado de Maryland y próximo de Washington, habría dejado cinco personas muertas y un sospechoso detenido, sin embargo las autoridades no pudieron confirmar la información.

Police have confirmed five dead, several people "gravely" wounded, and a suspect in custody after a shooting at The Capital Newspaper in Annapolis. The scene is an active crime scene so please avoid the area. — AACountyGovernment (@AACountyGovt) 28 de junio de 2018

En conferencia de prensa las autoridades de Maryland lamentaron los hechos e indicaron que aún no pueden brindar datos específicos ni información porque la investigación aún está activa.

"La ciudad envía su amor a las familias afectadas por esto...quiero felicitar a los servicios de emergencia por su velocidad, ha valido la pena la capacitación para tiroteos activos que tuvimos...no podemos confirmar una cifra de muertos o heridos pues la investigación aún está activa", indicaron.

WATCH NOW: Authorities in Annapolis, Maryland, give briefing on shooting at #CapitalGazette. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/AliBbgtxBz — CBS News (@CBSNews) 28 de junio de 2018 William Krampf, acting chief of police for Anne Arundel County, says five people dead in #CapitalGazette shooting and several people are "gravely injured." https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/EiKocHpx2A — CBS News (@CBSNews) 28 de junio de 2018

Indicaron que el sospechoso detenido está siendo interrogado "para saber todo lo que involucra esta investigación...no se puede confirmar que arma utilizaron, esperamos tener lo más pronto posible la información".

No es que no se tenga información es que no se puede divulgar.



Finalmente indicaron que en la próxima hora se realizaría una rueda de prensa donde se confirmaría y brindaría más información.

Ataque al Capital Gazette

El sheriff del condado de Anne Arundel, Ron Bateman, confirmó a Fox News que el incidente ocurrió fuera de las oficinas de Capital Gazetteen Annapolis, y que ya fue arrestado un sospechoso.

La Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) informó por su parte en la red Twitter que había respondido a un llamado "a un tiroteo en (el diario) Capital Gazette".

Foto Reuters

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido un impacto de bala dentro del edificio.

"Pistolero disparó a través de la puerta de vidrio a la oficina y abrió fuego contra varios empleados. No puedo decir mucho más y no quiero declarar a nadie muerto, pero es malo", escribió Davis en Twitter mientras esperaba ser entrevistado por la policía.

No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas recibir disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego escuchar la recarga del pistolero.Phil Davis

Sheriff Ron Bateman on Maryland newsroom shooting: "One of my deputy sheriff K9 handlers made an apprehension of a suspect. It is an active investigation, it is unfolding as we speak." https://t.co/6gHhXWA95v pic.twitter.com/NH8zwRX6xr — Fox News (@FoxNews) 28 de junio de 2018 This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 de junio de 2018



A pesar de tener un sospecho detenido, la situación del tiroteo está aún "activa", dijo el sheriff.

Foto: Reuters

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está "absolutamente devastado" después de conocer la "tragedia" en Annapolis.

"Por favor, presten atención a todas las advertencias y manténganse alejados del área. Estoy rezando por aquellos en la escena y por nuestra comunidad", apuntó Hogan.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 28 de junio de 2018

La CNN aseguró, citando fuentes cercanas a la investigación, que el presidente estadounidense, Donald Trump, había sido informado del suceso.

El presidente momentos después utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de junio de 2018

Annapolis, la capital de Maryland, es una ciudad de unos 40 mil habitantes que está ubicada 50 kilómetros al este de Washington D.C.