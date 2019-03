Tiroteo en un tranvía en Holanda deja al menos tres muertos y nueve heridos

Varias personas resultaron heridas esta mañana tras un tiroteo registrado en un tranvía en Utrecht, Holanda, confirmó la policía sin dar más detalles.

El tiroteo ha dejado al menos tres muertos y nueve heridos, confirmó el alcalde de Utrecht.

Según versiones preliminares, un hombre abrió fuego en un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht e hirió a varias personas.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de marzo de 2019

La Plaza del 24 de Octubre, cercana a una estación de tranvía en el oeste de la ciudad fue acordonada por las autoridades, y los servicios de emergencia están en la escena.

La policía todavía está tratando de establecer lo que sucedió, pero dice que nadie ha sido arrestado en relación con el tiroteo. La policía no ha descartado un motivo terrorista, destacó DutchNews.nl.

Según testigos, un hombre sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria contra los viandantes, pero después se ha dado a la fuga.

Identifican al atacante

La Policía holandesa está buscando a Gökman Tanis, de 37 años y nacido en Turquía, en relación con el tiroteo este lunes en una plaza de la zona oeste de la ciudad de Utrecht.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de marzo de 2019



La Policía de esta localidad, que pide no acercarse al sospechoso, ha compartido una fotografía suya, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía, indicó EFE.