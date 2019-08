Tiroteo en Walmart de El Paso, Texas, deja un muerto

Autoridades confirmaron que hay una persona muerta y tres detenidos tras el tiroteo en un Walmart del centro comercial "Cielo Vista" en El Paso, Texas.

A través de Twitter, la Policía de El Paso, Texas, piden a las personas que permitan realizar el proceso correspondiente, puesto que se presume, los responsables podrían estar internados en otras tiendas del centro comercial.

"Tenemos múltiples informes de varios tiradores. Evite que la policía del área realice búsquedas en un área muy grande. La puesta en escena de los medios se dará cuando el área sea segura".

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019 #Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

Asimismo dieron a conocer que el Centro de reunificación para familias en McCarthur Middle School en Whittus.

"Manténgase alejado de los alrededores del centro comercial Cielo Vista. Centro de reunificación para familias en McCarthur Middle School en Whittus".

Please stay clear of the surrounding area of Cielo Vista Mall. Reunification center for families at McCarthur Middle School on Whittus. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

El área es vigilada por un helicóptero de la policía, elementos de la misma, de bomberos y de otras dependencias; se realizan operativos en las inmediaciones del centro comercial.

Las personas que se encontraban en el centro comercial fueron desalojadas, mientras que las heridas habrían sido trasladadas a hospitales cercanos para ser atendidos.

Se espera que las autoridades den a conocer su versión y confirmen de manera oficial, el número de víctimas.

Por tanto, el gobernador de Texas, informó que el Departamento de Seguridad Pública participa en la investigación de los hechos.

"En El Paso, el Departamento de Seguridad Pública de Texas está ayudando a las autoridades policiales y federales locales a llevar esta tragedia a la conclusión más rápida y segura posible. Agradecemos a todos los primeros respondedores por su valiente respuesta e instamos a todos los residentes del área a permanecer seguros".

In El Paso, the Texas Dept. of Public Safety is assisting local law enforcement & federal authorities to bring this tragedy to the swiftest & safest possible conclusion.



We thank all First Responders for their courageous response & urge all area residents to remain safe. https://t.co/H6UDwu81SY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 3, 2019

Walmart lamenta los hechos

Tras la tragedia, la tienda Walmart emitió un mensaje en Twitter en el que lamenta lo sucedido y se solidariza con las víctimas.

"Estamos conmocionados por los trágicos eventos en el Centro Comercial Cielo Vista en El Paso, donde se encuentran la tienda 2201 y el club 6502. Oramos por las víctimas, la comunidad y nuestros asociados, así como por los primeros en responder. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y lo actualizaremos según corresponda".

We're in shock over the tragic events at Cielo Vista Mall in El Paso, where store 2201 & club 6502 are located. We’re praying for the victims, the community & our associates, as well as the first responders. We’re working closely with law enforcement & will update as appropriate. — Walmart (@Walmart) August 3, 2019

En tanto al Consulado General de México pidió apoyo a la comunidad, añadiendo los números de emergencia para cualquier reporte.