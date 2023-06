Tiroteo en Willowbrook, Illinois, deja a un muerto y más de 20 personas heridas

Este domingo, al menos 20 personas fueron heridas con armas de fuego durante una reunión para celebrar Juneteenth en Willowbrook, en el estado de Illinois en EU, donde cientos de personas estaban conmemorando la festividad del Día de la Emancipación.

Te podría interesar: Tiroteo en EU deja 9 heridos en Denver durante celebración de los Nuggets

De acuerdo con agentes de la Oficina del Alguacil del condado DuPage, durante la reunión inició una balacera que culminó con una persona fallecida, aunque no se ha localizado a los responsables.

De acuerdo con los testigos, la policía acudió al lugar por el reporte de una pelea, posteriormente, iniarion los disparons donde decenas de personas resultaron heridas.

Mundo Tiroteo en playa de Florida deja al menos nueve lesionados

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, lamentó los hechos y envió condolencias a los familiares de las víctimas de la violencia en la región.

"Envío de condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de la violencia en una celebración de Juneteenth en Willowbrook anoche. Todos deberían poder reunirse pacíficamente sin miedo, por lo que debemos seguir comprometidos a abordar la violencia armada en nuestra ciudad y las comunidades vecinas", indicó.

Sending condolences to families and loved ones of victims of violence at a Juneteenth celebration in Willowbrook last night. Everyone should be able to gather peacefully without fear, so we must remain committed to addressing gun violence in our city and neighboring communities. — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) June 18, 2023

De acuerdo con las autoridades del condato de Dupage, no se tiene información sobre cuántas personas abrieron fuego en contra de las personas que celebraban.

"Escuchamos disparos y salimos a la calle a ver que pasaba y sólo vimos a un grupo de personas corriendo", detalló el alguacil adjunto Eric Swanson del condado de Dupage

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Del mismo modo, Swanson indicó que un grupo de personas también resultaron heridas mientras huían de la zona del ataque, las cuales ya se encuentran recibiendo atención médica en hospitales del área.