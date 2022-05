Tiroteo es culpa de “un criminal solitario y trastornado": Asociación Nacional del Rifle

La Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), aseguró que la masacre del miércoles en la escuela primaria de Texas donde fallecieron 21 personas, fue cometida por un "criminal solitario y trastornado".

Durante su reunión anual de este fin de semana en Houston, comentaron: "nos comprometeremos a redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras", dijo la NRA, sin mencionar que el pistolero, un adolescente de 18 años, pudo comprar legalmente el rifle de asalto utilizado en el tiroteo.

Trump hablará ante la Asociación Nacional del Rifle tras la masacre en Texas

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que hablará esta semana en una convención de la Asociación Nacional del Rifle, programada en Texas.

La intervención de Trump en esa reunión anual del poderoso lobby de las armas está prevista para el viernes.

"Estados Unidos necesita soluciones reales y un liderazgo real en este momento, no políticos y partidismo", dijo el expresidente en su red social, Truth Social.

"Por eso mantendré mi compromiso de larga data de hablar en Texas en la Convención de la NRA y realizar un importante discurso a Estados Unidos", dijo Trump.

Los planes y las palabras del exmandatario lo colocan en oposición directa al presidente Joe Biden, quien dijo tras el tiroteo del martes que Estados Unidos debe enfrentarse a la NRA y promulgar leyes significativas para frenar la violencia armada.

"¿Cuándo, por el amor de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse?" preguntó Biden, con una voz cargada de emoción, en un discurso a la nación en las horas posteriores al ataque.

🇺🇸 Just a few days left until President Trump speaks at NRA’s Annual Meeting for the 6th time!



Hear from Trump this Friday, May 27, 2PM in Houston, TX! Visit https://t.co/76lbF2FHBr for more info! pic.twitter.com/HmKCshDwKn — NRA (@NRA) May 24, 2022

El asalto mortal en Uvalde, Texas, tiene lugar luego de una serie de tiroteos masivos en Estados Unidos este mes: el anterior fue el 14 de mayo cuando un autoproclamado supremacista blanco de 18 años mató a tiros a 10 personas en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.

A pesar de los tiroteos masivos recurrentes, múltiples iniciativas para reformar las regulaciones de armas han fracasado en el Congreso de Estados Unidos, dejando en manos de los estados y los gobiernos locales que endurezcan, o debiliten, sus propias restricciones.