Tiroteo durante fiesta en Chicago deja al menos dos muertos y 13 heridos

Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta improvisada en un garaje de Chicago, informó el domingo la policía, según medios locales.

Los bomberos metropolitanos confirmaron en su cuenta de Twitter la cifra provisional de dos muertos.

"Uno de los participantes comenzó a disparar en el sitio y alcanzó a numerosas personas", relató José Jara, del Departamento de Policía de Chicago, al periódico Chicago Tribune.

Supt Brown addresses media from scene where 15 ppl were shot this morning in the 6700 block of South Chicago Ave. Two victims pronounced. Victims range from 20 - 44 yrs of age. Detectives investigating. No one in custody. Submit any tips anonymously via https://t.co/tiYRTLc0eV. pic.twitter.com/a0byPDRepx — Chicago Police (@Chicago_Police) March 14, 2021

"Se encontraron cuatro armas en el lugar (...) Varios de los testigos que fueron heridos siguen en el quirófano", precisó el jefe de la policía de Chicago, David Brown.

Según el funcionario, el tiroteo se produjo en la madrugada del domingo en una instalación improvisada utilizada como taller mecánico de automóviles.

Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, es azotada por bandas criminales y tiene un fuerte flujo de armas.