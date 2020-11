Ataques terroristas en Viena dejan dos muertos, confirma policía

Al menos dos muertos, uno de ellos un atacante, murieron en el centro de Viena el lunes por la noche en lo que el canciller austriaco, Sebastian Kurz, calificó de "repugnante ataque terrorista".

"Varios sospechosos armados con rifles" realizaron el ataque, según la policía, que señaló que hubo "seis tiroteos en diferentes puntos" de la ciudad.

"Una persona murió" y varias resultaron heridas, entre ellas un agente, según la policía, que indicó en Twitter que había matado "a uno de los atacantes".

El ministro del Interior, Karl Nehammer, dijo a la televisión pública ORF que los disparos proseguían hacia las 22:00 hora local, tres horas después del inicio del tiroteo en Seitenstettengasse, en el primer distrito situado en el centro de la ciudad.

El alcalde de Viena, Michael Ludwig, dijo a la prensa local que 15 personas habían sido trasladadas al hospital, siete de ellas en estado grave.

"Nuestra República vive horas difíciles", escribió Kurz en Twitter. "Nuestra policía actúa de manera contundente contra los atacantes de este repugnante ataque terrorista", dijo.

"No nos dejaremos jamás intimidar por el terrorismo y combatiremos estos ataques por todos los medios", añadió.

El canciller aseguró que mientras la policía se concentra en el operativo antiterrorista el ejército protegerá importantes edificios en Viena.

Nehammer urgió a los habitantes de la capital austriaca a permanecer en sus casas y a alejarse de los lugares públicos o de los transportes colectivos.

El ulular de sirenas y helicópteros era incesante al igual que el trasiego de los servicios de emergencia en la normalmente tranquila capital austriaca, que esta noche iba a iniciar un confinamiento para frenar la propagación del covid-19.

Un fotógrafo de la AFP constató que había un gran dispositivo policial en la zona donde se encuentra el Teatro de la Ópera de Viena.

Los primeros disparos tuvieron lugar cerca de una gran sinagoga, que a esa hora estaba cerrada, al igual que los edificios de oficinas de las inmediaciones.

El presidente de la comunidad judía de Viena, Oskar Deutsch, dijo que los disparos ocurrieron en las "inmediaciones" de la sinagoga de Stadttempel, pero añadió que por el momento se desconoce si el templo era un objetivo de los atacantes.

"Acto cobarde"

"Parecían petardos, pero nos dimos cuenta de que eran disparos", dijo un testigo en la televisión pública ORF.

Uno de los atacantes "disparaba salvajemente con un arma automática" antes de que la policía llegara y abriera fuego, dijo uno de los testigos.

Austria no había sufrido hasta ahora ningún ataque como los que han sacudido a otros países de Europa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tuiteó: "nosotros, los franceses, compartimos la conmoción y el dolor del pueblo austriaco".

"Después de Francia, es un país amigo el que es atacado. Es nuestra Europa", añadió Macron, en referencia al atentado con cuchillo del jueves en el que perdieron la vida tres personas en Niza (sur) y el degollamiento de un profesor unos días antes por un islamista cerca de París.

La Unión Europea condenó "con fuerza" el "horrible ataque", declaró en un tuit el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, refiriéndose a "un acto cobarde".

"Europa condena con fuerza este acto cobarde que viola la vida y nuestros valores humanos. Mis pensamientos van a las víctimas y a los habitantes de Viena tras el horrible ataque de esta noche. Estamos del lado de Austria", escribió el funcionario, que representa a los 27 países de la UE.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se mostró en Twitter "conmocionado" por estos "ataques". Es "un acto de cobardía, violencia y odio".

"En todas partes de nuestro continente estamos unidos contra la violencia y el odio", señaló por Twitter el presidente del Parlamento Europeo, el Italiano David Sassoli.

"No debemos ceder al odio que busca dividir nuestras sociedades", afirmó por su parte el Ministerio alemán de Relaciones Exteriores tras los ataques.