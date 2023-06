Restos del Titanic no están en lo más hondo del mar: conoce los lugares que superan su profundidad

Ayer se dio a conocer sobre la desaparición de un submarino con cinco personas a bordo que estaban realizando una expedición para conocer los restos del Titanic.

Según medios británicos, los cinco integrantes de la tripulación son el empresario paquistaní Shahzada Dawood, su hijo Suleman, el explorador británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate -que opera el submarino-, Stockton Rush.

El problema con el sumergible es la profundidad a la que se encuentra y lo que ha complicado los trabajos de rescate, es por ello que hoy te traemos los 5 puntos de mayor profundidad en los océanos.

¿Cuáles son los puntos de mayor profundidad en los océanos?

La información de los puntos con mayor profundidad en el océano fue proporcionada por Five Deeps Expedition, la primera expedición tripulada en llegar al punto más profundo de cada uno de los cinco océanos de la Tierra.

Five Deeps mapeó con la técnica más avanzada hasta la fecha, las mayores depresiones del fondo marino en el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico.

Mapa de los puntos más profundos ubicados en cada uno de los océanos. | Foto: Five Deeps Expedition

La expedición recorrió 47 mil millas náuticas, es decir, 87 mil km en 10 meses y fue gracias al sumergible Limiting Factor que se logró conocer los puntos más profundos completando un total de 39 inmersiones.

Además, se llevaron a cabo alrededor de 50 despliegues científicos de aterrizaje junto con las inmersiones sumergibles de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

1. Abismo Challenger

En el Pacífico encontramos el Abismo Challenger, que es el de mayor profundidad y está ubicado cerca de las islas Marianas.

Su profundidad es de 10 mil 927 metros, superando incluso la altura del Everest, que es de 8 mi 848 metros.

2. Abismo Brownson

En el Atlántico, el lugar más profundo se encuentra en la fosa de Puerto Rico, en un lugar llamado Abismo Brownson.

El Abismo Brownson se encuentra a 8 mil 378 metros de profundidad.

Our historic #JavaTrench dive not only made history as the deepest dive in the Indian Ocean, but we captured footage of this incredible potential new #hadal species. Check him out! #fivedeeps pic.twitter.com/Dyqyndt237 — The Five Deeps Expedition (@FiveDeeps) April 16, 2019

3. Abismo Factorian

El tercero es el Abismo Factorian, ubicado al extremo de la Fosa de las Sándwich del Sur, de La Patagonia.

El Abismo Factorian se encuentra a 7 mil 432 metros de profundidad.

4. Fosa de Java

En cuarto lugar tenemos a la Fosa de Java ubicado en el océano Índico.

La Fosa de Java se encuentra a 7 mil 187 metros de profundidad.

What do you think? Did he make it to the bottom? #fivedeeps #challengerdeep #StayTuned pic.twitter.com/ApxOF9uSgA — The Five Deeps Expedition (@FiveDeeps) May 13, 2019

5. Abismo Molloy

Finalmente, tenemos al Abismo Molloy también conocido con el nombre de Litke y se encuentra en el océano Ártico, cerca de Groenlandia.

La profundidad del Abismo Molloy es de 5 mil 551 metros.

Cabe destacar, que pese a este gran logro por parte de Five Depp Expeditions, la realidad es que hasta la fecha sólo se ha explorado el 5% de los océanos, mientras que únicamente se han cartografiado el 20%.

¿A qué profundidad se encuentran los restos del Titanic?

Los restos del Titanic, que los cinco tripulantes del submarino desaparecido fueron a explorar, se encuentran a 3 mil 800 metros de profundidad.

El investigador Jules Jaffe, quien formó parte del equipo que desarrolló el sistema óptico usado para encontrar el Titanic en 1985 dijo que los rescatistas deberán buscar en tres lugares.

"El submarino está en el lecho marino, en algún lugar de la columna de agua o en la superficie... podría estar en la columna de agua.

"Creo que es lo más probable y para encontrarlo hay que usar el tipo de sonares que usamos para mapear el lecho marino", que de acuerdo con él mostraría la embarcación como un reflejo brillante", dijo a ABC10 en San Diego, California.

Today marks 111 years since the tragic sinking of RMS Titanic. We study and document the wreck site with great respect for the men, women, and children who died that night. pic.twitter.com/phPjb1DMTF — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 15, 2023

Por su parte, Jamie Pringle, profesor de ciencias geográficas forenses en la Universidad de Keele, dijo que si el submarino se hubiera asentado en el fondo del océano, podría ser muy difícil de detectar.

"El fondo del océano no es plano, hay un montón de colinas y cañones", dijo Pringle a NBC.

La enorme presión a la que se encuentra el submarino desaparecido es 400 veces superior a lo que es en la superficie.

Una presión de tal fuerza ejerce una enorme carga en el equipo, por lo que no hay muchas embarcaciones de fabricación humana que puedan aguantar dichas profundidades.

Ni siquiera los submarinos nucleares usados por agencias militares, alcanzan tal profundidad, estos generalmente operan a unos 300 metros al fondo de mar, según el Instituto Oceanográfico Woods Hole.

Con información de AFP