Confirman dos muertos por erupción de volcán en Tonga

Al menos dos personas han perdido la vida en Tonga a raíz del tsunami que golpeó el sábado el país oceánico, en medio de las dificultades para evaluar los daños en esa remota nación insular del Pacífico Sur.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tonga confirmó los dos fallecidos, entre ellos una británica, recoge la emisora Radio New Zealand.



Además, el coordinador de las Naciones Unidas, Jonathan Veitch, quien se encuentra en Fiyi, apuntó a la misma emisora que aún hay áreas sin contactar en Tonga, conformado por 169 islas, muchas de ellas elevadas solo unos pocos metros sobre el nivel del mar.



La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó la víspera en un comunicado de que existen daños "significativos" en las viviendas y complejos turísticos de playas de Tongatapu, la principal isla del país, incluida la zona costera con hoteles en la capital, Nuku'alofa.



La OCHA también destacó que aún no se tiene contacto con los pobladores del archipiélago de Ha'pai, al precisar que las preocupaciones se centran principalmente en Mango y Fonoi, donde se han detectado señales de socorro.



El volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, situado a 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga, lanzó el sábado vapor y cenizas a unos 20 kilómetros de altura y creó un tsunami, que golpeó a varias naciones bañadas por el Pacífico, incluidas las costas de Estados Unidos, Australia, Chile y Japón.



La atronadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino con un amplio historial de actividad y ubicado entre dos islotes -que a veces quedan unidos por la lava y ceniza acumulada entre ambos-, pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia.



Cruz Roja calcula que unos 80 mil de los 105 mil habitantes han sido afectados por estas catástrofes naturales, mientras los expertos no descartan que se produzcan otros incidentes de actividad volcánica.