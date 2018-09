Tormenta Gordon impacta en Alabama y Misisipi; hay un muerto

Estados Unidos.- La tormenta tropical Gordon se debilitó este miércoles a una depresión después de tocar tierra al oeste de la frontera entre Alabama y Misisipi y azotar la costa estadounidense del Golfo de México con fuertes vientos y lluvias, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Gordon se encuentra a unos 40 kilómetros al sur-sureste de Jackson, en Misisipi, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (kph), y se debilitó a una depresión tropical, detalló el CNH en su último reporte. No obstante, continuaría generando fuertes lluvias e inundaciones.

El centro de meteorología con sede en Miami pronosticó que seguirá debilitándose a medida que avanza sobre el centro de Misisipi.

Advertencias y avisos de inundaciones repentinas regían en las zonas del interior, mientras que todas las alertas costeras asociadas con Gordon fueron levantadas, informó el CNH.

Un niño murió el martes al caer un árbol sobre una casa rodante en Pensacola, Florida, dijo la oficina del sheriff del condado de Escambia vía Twitter.

Los gobernadores de Luisiana, Misisipi y Alabama declararon el estado de emergencia mientras que las compañías redujeron el 9 por ciento de la producción de petróleo y gas en el Golfo de México.

Vientos con fuerza de tormenta tropical azotaron las costas del norte de Alabama y el oeste de Florida, y algunas áreas que aún se están recuperando de huracanes del año pasado podrían registrar unos 300 milímetros de lluvia. El nivel del mar podría subir hasta un metro y medio desde Shell Beach, en Luisiana, hasta Dauphin Island, en Alabama, dijeron los meteorólogos.

Más de 35.000 hogares y negocios en Alabama y Misisipi no tenían electricidad, informó Poweroutages.us. La Agencia de Manejo de Emergencias de Misisipi pidió a los residentes del sur que estén preparados para evacuar.

El Golfo de México alberga el 17 por ciento de la producción de crudo de Estados Unidos y el 5 por ciento de la de gas natural, de acuerdo con la Administración de Información de Energía. Más del 45 por ciento de la capacidad de refinación del país se ubica a lo largo de la costa del Golfo.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que los puertos de Nueva Orleans, Gulfport y Pascagoula, en Misisipi, podrían tener que cerrar dentro de 48 horas.

El año pasado, huracanes azotaron Texas, Florida y Puerto Rico, causando una destrucción generalizada y miles de muertes.