Estadounidenses muestran la fuerza de la tormenta invernal [Videos]

Una tormenta invernal se ha apoderado de Estados Unidos este viernes, provocando cierres de rutas y aeropuertos en gran parte del país en víspera de Navidad.

Ahora las redes sociales se han encargado de mostrar la fuerza de esta tormenta que este viernes ha dejado a más de 240 millones de personas afectadas, es decir más del 70% de la población en EU.

"Más de 240 millones de personas (más del 70% de la población) están afectadas por alertas meteorológicas. Las condiciones son muy peligrosas para las circulación", dijo el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

🇺🇸❄️A historic and brutal winter storm put some 240 million Americans under severe weather warnings



- US faces holiday travel chaos

- Thousands of flights cancelled

- Major highways closed



Russia is using winter "as a weapon" pic.twitter.com/xJYU3sxnKL — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 23, 2022

Se esperaba que millones de personas salieran a las carreteras y abordaran vuelos para estas vacaciones de Navidad y año nuevo, marcando un retorno a los niveles de movilidad previos a la pandemia, sin embargo, la tormenta vino a cambiarlo todo.

Varios estados, incluidos Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte, se declararon en emergencia.

Winter Storm in the #US!#WinterStorm #Elliott #blizzardwarning #MIwx #USA pic.twitter.com/eI5eDEokFM — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 23, 2022

"La gente debería quedarse en casa, no aventurarse en las carreteras. Las condiciones de ventisca pueden desarrollarse muy rápidamente", dijo a CNN el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

Asimismo, indicó que la Guardia Nacional se desplegó en el estado. Beshear confirmó la muerte de tres personas en las carreteras de Kentucky.

Timelapse of blizzard in Sioux Falls, South Dakota USA. 70 km/h winds and max temperatures of -13C as much of US gripped by winter storm. From @trobec via @CLIMATEwBORDERS pic.twitter.com/0pJ58awwxV — World Meteorological Organization (@WMO) December 23, 2022

El fenómeno se extiende desde la frontera canadiense, en el norte, hasta el límite con México, en el sur, y desde la costa del Pacífico, en el noroeste, hasta la costa atlántica, en el este, señalaron los meteorólogos estadounidenses.

Este sistema de baja presión provoca un fuerte choque entre una masa de aire muy frío proveniente del Ártico y otra tropical que llega desde el Golfo de México.

Moving horses amidst Winter Storm somewhere in US.#snowfall #WinterStorm #Elliott #blizzardwarning #MIwx #USA pic.twitter.com/GhRCSnGa9H — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 23, 2022

Lo que hace extraordinaria la situación actual es que la presión atmosférica se desplomó muy rápidamente, en menos de 24 horas.

Más de un millón de estadounidenses están sin corriente eléctrica este viernes, sobre todo en Carolina del Norte y del Sur, Connecticut y Texas.

"Por favor, tomen esta tormenta con extrema seriedad. Animo a todos (...) a escuchar las advertencias a nivel local. Es serio", señaló el el presidente Joe Biden.

