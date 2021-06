Tormenta tropical Claudette deja al menos 12 muertos en EU

Al menos doce personas, diez de ellas menores de edad, fallecieron el sábado en Alabama como consecuencia del paso de la tormenta tropical Claudette por el sureste de Estados Unidos, informaron este domingo medios locales.

Diez personas, de las cuales nueve eran niños, murieron en un accidente de carretera mientras que un padre y su hijo pequeño murieron por la caída de un árbol sobre su vivienda.

Según el forense del condado de Butler, Wayne Garlock, citado por Alabama News Network, el accidente de tránsito se produjo cuando dos vehículos chocaron debido probablemente al mal estado de las carreteras.

El accidente, en el que se vieron involucrados más vehículos y dejó varios heridos más, se produjo entre las localidades de Greenville y Fort Deposit en la carretera I-65, que tuvo que ser cerrada durante varias horas.

Garlock indicó que los vehículos probablemente patinaron sobre las carreteras mojadas debido al paso de la primera tormenta tropical en alcanzar Estados Unidos en la actual temporada de huracanes en la cuenca atlántica.

"El condado de Butler ha tenido un terrible accidente y creemos que es el peor de todos los tiempos en nuestro condado. Muchos vehículos estuvieron involucrados, muchos heridos e incluso muertos", informó en un primer momento la Policía local en su página de Facebook.

A este accidente hay que sumar la muerte el sábado de otras dos personas en el condado de Tuscaloosa, también en Alabama, que fallecieron la pasada noche cuando un árbol cayó sobre su vivienda.

Los dos fallecidos son un hombre de 24 años y su hijo de 3, informó el director de la Agencia de Emergencias del condado de Tuscaloosa, Nick Lolley, citado por el Tuscaloosa News.

Claudette tocó tierra en la costa norte del Golfo del México a primeras horas del sábado poco después de alcanzar la categoría de tormenta tropical y lo hizo con vientos de 45 millas por hora (75 kilómetros por hora).

En su avance por el sureste de Estados Unidos este frente de bajas presiones ha ido perdiendo fuerza hasta degradarse a depresión tropical, pero ha ido dejando a su paso numerosas precipitaciones y tornados que causaron varios heridos y daños a numerosas viviendas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos alertó que Claudette se fortalecerá este domingo y recuperará en las próximas horas la categoría de tormenta tropical.

En las próximas horas y hasta que salga al mar por la costa de Carolina del Norte podría causar nuevas inundaciones y riadas en Florida, Alabama, Georgia y las Carolinas.