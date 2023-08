Tormenta tropical Idalia se convierte en huracán categoría 1

La tormenta tropical Idalia se fortaleció este martes hasta convertirse en huracán categoría 1 y se dirigía hacia la costa del Golfo de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

"Idalia ya es un huracán. Se espera que se intensifique rápidamente en un huracán mayor extremadamente peligroso antes de tocar tierra el miércoles", dijo la agencia meteorológica en un aviso público.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato a la presidencia estadounidense, declaró el lunes el estado de emergencia en 46 condados por la amenaza de Idalia y anunció evacuaciones en partes del oeste.





7 AM CDT Tuesday Update: Idalia strengthening as it moves northward over the southeastern Gulf of Mexico. There is a danger of life-threatening storm surge along portions of the Florida Gulf coast. Heavy rainfall has the potential to produce flash and urban flooding across…





"Este va a ser un huracán poderoso y, sin duda, va a afectar el estado de Florida de muchas maneras diferentes. Así que, por favor, presten atención a las directrices de sus autoridades locales", dijo DeSantis en una rueda de prensa.

El presidente estadounidense Joe Biden habló con DeSantis el lunes por la mañana y aprobó una declaración de emergencia para Florida, lo que garantiza ayuda federal para afrontar el paso de Idalia.

Idalia, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, provocó el lunes miles de evacuaciones en Cuba en las provincias más occidentales de la isla.