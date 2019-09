Tormenta tropical Karen se forma en el Atlántico

Una nueva tormenta tropical denominada Karen se formó en la cuenca del Caribe, por lo que el Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por su sigla en inglés) emitió un aviso de vigilancia para las islas de Trinidad y Tobago, Granada y San Vicente y las Granadinas.

Karen, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, enfila hacia el oeste-noroeste y se espera que este movimiento continúe hoy, de acuerdo con un boletín del NHC, que tiene sede en Miami, emitido esta mañana.

El observatorio estadunidense pronostica un giro de Karen hacia el noroeste el lunes, seguido por otro hacia el norte el martes.

Tropical Storm #Karen will continue to bring heavy rainfall and gusty winds to the southern Windward Islands through tonight. Here are the 11 am AST Sunday, September 22, Key Messages. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GPIDa7qdwm — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2019

En la trayectoria pronosticada, Karen, cuya velocidad de traslación es de cerca de 9 mph (15 km/h), se moverá a través de las Islas de Barlovento hoy, y se prevé que se adentre al sureste del Caribe el lunes en la mañana.

El martes, se espera que Karen se acerque a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes. Asimismo, se espera que esta tormenta tropical, la undécima de la temporada ciclónica de este año en el Atlántico, produzca abundante lluvia sobre en las islas caribeñas antes mencionadas, dijo el NHC.

Un gráfico ofrecido por el servicio meteorológico que muestra la trayectoria de cinco días de Karen indica que este sistema enfila hacia Bermudas, como también lo hará la trayectoria de otra tormenta tropical, Jerry, que esta mañana se encontraba a 520 millas (835 km) del sur-suroeste de ese archipiélago.