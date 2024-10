Tormenta tropical Oscar escala a huracán mientras avanza en el Atlántico

El National Hurricane Center (NHC) de Estados Unidos informó sobre el crecimiento de Oscar de tormenta tropical a un huracán que amenaza las costas de las Bahamas.

2pm EDT Oct 19th -- A special advisory has been issued upgrading #Oscar to a #hurricane with sustained winds of 80 mph with an updated intensity forecast.



Hurricane Warnings are now in effect for the Turks and Caicos Islands & the Southeast Bahamas. pic.twitter.com/yPT2NJsj7Q — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 19, 2024

DIcha entidad climatológica reportó vientos sostenidos de hasta 80 mph. El NOAA destaca que se espera que Oscar traiga condiciones de huracán a partes del sureste de las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y el este de Cuba durante los próximos días, se ha emitido una advertencia de huracán para esos lugares.

Se espera que Oscar produzca una peligrosa marejada ciclónica en las Islas Turcas y Caicos a partir de esta tarde.

Es posible que se produzcan fuertes lluvias localmente en las Islas Turcas y Caicos y en el sureste de las Bahamas más tarde hoy y esta noche.

Por su parte, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) anunció este sábado que el domingo habrá lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos en las provincias del este de la isla.

|| Con información de EFE ||