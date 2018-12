Tormentas de nieve e intensas lluvias dejan siete muertos en EU

Al menos siete personas murieron en tormentas de nieve y fuertes lluvias en los Estados Unidos, donde el cielo finalmente se despejó el sábado.

La tormenta de nieve "Eboni", que golpeó grandes extensiones del territorio se redujo, aunque aún se esperan nevadas y vientos helados en Nuevo México y Texas, en el suroeste, así como en Montana, en el noroeste del país.

La mayoría de las advertencias de inundaciones relacionadas con fuertes lluvias también se han levantado en la parte sureste del país, según los servicios meteorológicos.

Shocking images from the widespread #flooding from heavy rain caused by the warm side of Winter Storm #Eboni. pic.twitter.com/3XTG4MnCz8 — AMHQ (@AMHQ) 28 de diciembre de 2018

Como resultado, el tráfico aéreo estaba volviendo gradualmente a la normalidad, después de dos días de graves interrupciones que frustraron los planes de millones de estadounidenses en medio de esta temporada de vacaciones de fin de año.

Se cancelaron 150 vuelos y otros 2 mil 100 quedaron retrasados el sábado, según el sitio de FlightAware que se especializa en el monitoreo del tráfico aéreo.

Medios de comunicación estadounidenses reportaron al menos siete muertos de acuerdo a los datos del servicio meteorológico. Un joven de 17 años murió el viernes por la tarde en Iowa, en un choque entre dos autos que la policía atribuyó al suelo helado.

Foto: AFP

En Minesota, donde la visibilidad era muy baja por la nevada, un peatón de 51 años fue atropellado el jueves por una camioneta con cuchillas quitanieves, y una mujer de 47 años murió en un accidente entre el autobús en el que viajaba y un coche.

Otra persona falleció en un accidente en una carretera helada en Kansas, dijo la policía, y un hombre de 37 años perdió la vida en una colisión entre un quitanieves y su camión en Dakota del Norte.

En Luisiana, una mujer de 58 años murió cuando un árbol cayó sobre su caravana el miércoles por la noche, y otra que acampaba en Tennessee murió cuando intentaba cruzar un arroyo.