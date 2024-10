'Tornados de giro rápido' provocan más de 900 llamadas de emergencia en Florida

El récord de al menos 38 "tornados de giro rápido" -que provocaron las primeras cuatro víctimas fatales del huracán Milton en Florida- ha sorprendido a los habitantes de Florida, acostumbrados a los huracanes, pero no a estos inesperados fenómenos.

Si bien los floridanos saben sortear los huracanes y la zona está preparada para ellos, la cantidad e intensidad de estos "tornados de giro rápido" que brotaron del huracán Milton es algo nuevo.

Además, el área afectada estaba fuera del cono del huracán.

Según las autoridades, cuatro personas fallecieron en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, después de que varios tornados provocados por Milton azotaran la zona el miércoles en la tarde y tocaran tierra en la comunidad de personas mayores Spanish Lakes Country Village, ubicada en el norte de Fort Pierce.

El alguacil del condado, Keith Pearson, quien dio la información a la prensa, confirmó que las cuadrillas de búsqueda y rescate están "en proceso de localizar a más víctimas, ya que el paso de estos tornados dejó cientos de casas dañadas o totalmente destruidas en todo el condado".

"Las víctimas no tuvieron la menor posibilidad de escapar. Todo en el camino (del tornado) quedó arrasado", agregó Pearson, quien alertó que la cifra de fatalidades puede subir.

Más de 900 llamadas de emergencia por tornados

Las autoridades locales tampoco han podido precisar la cantidad de personas atrapadas que aún necesitan ser rescatadas, pero se han recibido más de 900 llamadas de emergencia relacionadas con la actividad de tornados en la región.

Los tornados se produjeron como parte de las bandas externas del huracán Milton, que ingresó a Florida como un huracán de categoría 3, dejando además a más de 3,4 millones de personas sin electricidad en el estado.

En 2022, cuando se registraron 28 tornados en toda Florida, con 64 advertencias. En las horas antes de que Milton tocara tierra se emitieron más de 130 advertencias.

Según los expertos, este tipo de tornados, creados a partir de los huracanes, se denominan "tornados de giro rápido" o "gustnados". De hecho, la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA, por sus siglas en inglés) no los identifica como tornados, sino como eventos de viento de tormentas eléctricas.