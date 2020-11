Trabajador de correos admite que falseó acusaciones de fraude en EU

Un trabajador del Servicio Postal de Pensilvania reconoció que fabricó acusaciones sobre supuestas irregularidades en los votos por correo durante las pasadas elecciones presidenciales en Estado Unidos, informó The Washington Post.

El testimonio de Richard Hopkins ha sido utilizado por los republicanos como evidencia de fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre que le dieron el triunfo al demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, que se niega a aceptar su derrota alegando estafa generalizada en el voto por correo.

Hopkins había asegurado que un administrador de correos de Pensilvania ordenó poner fecha anterior a boletas enviadas un días después de los comicios, lo que fue utilizado por el senador Lindsey Graham, ferviente partidario de Trump, para pedir una investigación al Departamento de Justicia. Tras ello, el fiscal general William Barr ordenó la investigación federal.

De acuerdo con funcionarios y un comité del Congreso citados por el Post, el trabajador declaró bajo juramento a investigadores del Inspector General del Servicio Postal que se retractaba de sus acusaciones.

Pero en un video de YouTube subido el martes por la noche, Hopkins dijo: “Estoy aquí para decir que no me he retractado de mis declaraciones. Eso no sucedió”, indicó el diario.

