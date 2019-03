Tras amenaza de Trump, EU advierte efectos por cierre de frontera

Ante la enésima advertencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump con cerrar la frontera sur con México, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen advirtió que la medida traería una serie de consecuencias.

Asimismo, funcionarios estadounidenses advirtieron de que el comercio con México, el tercer socio comercial de Estados Unidos, podría desacelerarse por el desplazamiento de 750 trabajadores fronterizos desde los puertos de entrada para ayudar a procesar solicitudes de asilo.





No se equivoquen: los estadounidenses podrían sentir los efectos de esta emergencia

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Nielsen destacó que el movimiento de personal provocaría demoras en el comercio y mayores tiempos de espera en los puntos de cruce.

Nielsen y otros funcionarios estadounidenses dicen que la patrulla fronteriza se ha visto abrumada por un aumento dramático de los solicitantes de asilo, muchos de ellos niños y familias, que huyen de la violencia y las dificultades económicas en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Como presidente, Trump tiene competencia para cerrar puertos de entrada, pero podría estar abierto en un problema legal si decide hacerlo con todos y de inmediato, dijo Stephen Legomsky, exabogado jefe de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama.

Somos un gran vecino: Ebrard

Tras las declaraciones de Trump, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que México no actúa sobre la base de amenazas.

"Somos un gran vecino", dijo Ebrard en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que agregó que México es "el mejor vecino que pudieron tener", en referencia a Estados Unidos.

México no actúa con base en amenazas.Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU. Para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29 de marzo de 2019

Un cierre fronterizo interrumpiría el turismo y el comercio entre los vecinos, que alcanzó a 612 mil millones de dólares el año pasado, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,había dicho el jueves que la inmigración ilegal es un problema que debenabordar principalmente Estados Unidos y los países centroamericanos.