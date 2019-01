Tras cirugía, Bolsonaro retoma la presidencia de Brasil desde el hospital

El mandatario brasileño Jair Bolsonaro retomó hoy sus actividades desde el hospital y agradeció las manifestaciones de apoyo, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado lunes.

Reasumo las funciones de la Presidencia de la República. Entre ejercicios y fisioterapia, los trabajos que ya venían siendo tocados por nuestro equipo siguen con ahínco

“El apoyo que estoy recibiendo será fundamental para mi total recuperación. ¡Muchas gracias! Un fuerte abrazo a todos!”, apuntó.

Reassumo as funções da Presidência da República. Entre exercícios e fisioterapia, os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco. O apoio que estou recebendo será fundamental para minha total recuperação. Muito obrigado! Um forte abraço a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 30, 2019

El pasado lunes Bolsonaro se sometió a una operación para reconstruirle el tránsito intestinal y extirparle la bolsa de colostomía que le fue colocada tras el atentado que sufrió en septiembre pasado.

La bolsa de colostomía tiene como función encaminar las heces y los gases del intestino grueso hacia fuera del cuerpo, en la región abdominal.

Depois da terceira cirurgia após tentativa de assassinato que sofreu de ex-integrante do PSOL, braço do PT, o porta voz da Presidência, General Rêgo Barros, fornece detalhes atualizados sobre saúde de Bolsonaro. Informações sobre o trabalho do governo no perfil @planalto : pic.twitter.com/KZVQPNLcRx — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2019

Bolsonaro, de 63 años de edad, asumió el cargo el pasado 1 de enero, y durante su pequeña ausencia el vicepresidente brasileño Hamilton Mourao asumió las responsabilidades de manera interina.

Un portavoz de la presidencia informó que el mandatario permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, a la que puede acceder su familia; pero por el momento no tiene previsto ninguna reunión con alguno de sus ministros.