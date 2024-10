Tras décadas de sequía, lluvias inundan el desierto de Sahara

El desierto de Sahara es conocido por ser un lugar extremadamente caluroso y seco, pues en lugares como Marruecos, desde hace más de 30 años no caía ni una sola gota de lluvia.

Sin embargo, la región fue azotada por fuertes lluvias que ocasionaron diversas inundaciones en el desierto de Sahara, las cuales lograron llenar un lago local que estaba seco desde hace medio siglo.

De acuerdo con medios locales, la cantidad de agua que cayó tras la lluvia que azotó la región en tan solo dos días fue el equivalente a que la región tuviera precipitaciones durante un año entero.

Extremely rare flooding has hit the Sahara Desert.



It has been at least 30 years since the Moroccan region has seen this much rain in such a short space of time. pic.twitter.com/kIFHfRUlBj — Channel 4 News (@Channel4News) October 8, 2024

¿Por qué se inundó el desierto de Sahara?

De acuerdo con el observatorio de la NASA, aunque el desierto de Sahara es un lugar árido en el que comúnmente solo se reciben pocas pulgadas de lluvia, en ocasiones puede “llover a cántaros” debido a un ciclón extratropical.

En agosto, el desierto de Sahara también se inundó a causa de un ciclón extratropical, el cual ocasionó la acumulación de agua grandes franjas sin árboles de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

De acuerdo con el profesor Moshe Armon, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Universidad Hebrea de Jerusalén, este año la región fue azotada por un ciclón extratropical que “arrastró humedad desde África ecuatorial hacia el norte de Sahara”.

El profesor junto con sus colegas analizó durante dos décadas datos de satélites de la NASA para comprender la frecuencia de los eventos que han logrado llenar los lagos secos del desierto del Sahara.

Tras sus análisis, descubrió que, pese a que cayeron aproximadamente 38 mil lluvias intensas, solo seis azotaron la región de tal forma que lograron llenar el lago, las cuales están asociadas con ciclones extratropicales.