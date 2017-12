Tras devastador incendio, Zoológico de Londres reabre sus puertas

Londres.- El Zoológico de Londres reabrió sus puertas el domingo, un día después de un incendio en que murieron un cerdo hormiguero y probablemente cuatro suricatas y que dejó al personal afectado por la inhalación de humo.

El zoo dijo que una primera autopsia mostraba que el cerdo hormiguero llamado Misha, de diez años, habría muerto por inhalación de humo cuando dormía, mientras se presume que las cuatro suricatas desaparecidas están muertas.

Foto: Reuters

"Obviamente estamos devastados por esto, pero tremendamente agradecidos porque las brigadas de bomberos reaccionaron rápidamente para controlar el incendio", señaló una declaración del zoológico divulgada el domingo.

"Tras consultas con los expertos que vinieron ayer, podemos abrir el zoológico de manera segura hoy", añadió.

“The efforts of staff and emergency services, and the strength of support from the public, has been humbling. On a desperately tough day, it was a wonderful reminder of the place the Zoo holds in the hearts of so many.” @DomJermey, Director General, ZSL https://t.co/Mgy5WdGz5F — ZSL London Zoo (@zsllondonzoo) 24 de diciembre de 2017

El fuego se inició poco después de las 0600 GMT en la sección Animal Adventure antes de propagarse a una tienda de regalos y a una cafetería, cerca de un área donde los visitantes pueden tocar y alimentar a los animales, informaron el sábado representes del zoológico y de la Brigada contra Incendios de la ciudad.

El Zoológico de Londres, el zoo científico más antiguo del mundo, cuya fundación data de 1826, alberga a 20.166 animales, según un inventario realizado este año.

La entidad dijo que era muy luego para especular sobre las causas del incendio.

/amg