Trasladan a Assange al hospital de prisión de Belmarsh; WikiLeaks, preocupado

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue trasladado al área de salud de la prisión británica de Belmarsh, en donde permanece recluido desde el pasado 12 de abril, tras "pérdida de peso dramática y un deterioro de salud", informó el diario The Telegraph.

Tras ello, la organización Wikileaks mostró su preocupación por el estado de salud de Assange y pidió que sus derechos fueran respetados.

"La salud de Assange se ha deteriorado significativamente durante los casi siete años que pasó dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, y continuó empeorando durante las últimas semanas que pasó en Belmarsh", denunció.

Explicó que Assange ha perdido peso de manera dramática y que "la decisión de trasladarlo al área de salud habla por sí misma".

Asimismo cuestionó el trato que Reino Unido le ha dado a Assange y dijo que genera muchas dudas para “una nación que respeta los derechos humanos”.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj — WikiLeaks (@wikileaks) 29 de mayo de 2019

El pasado 23 de mayo, Estados Unidos anunció 17 cargos criminales contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusándolo de publicar ilegalmente nombres de fuentes clasificadas y conspirar con la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning para obtener acceso a información clasificada.

La acusación se conoce poco más de un mes después de que el Departamento de Justicia abrió un caso penal más restringido contra Assange.

Assange es acusado de conspirar con Manning para obtener acceso a una computadora del gobierno como parte de una filtración en 2010 de WikiLeaks de cientos de miles de informes militares de Estados Unidos sobre las guerras en Afganistán e Irak.