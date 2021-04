Tren en Egipto se descarrila y deja al menos 11 muertos y 98 heridos

Al menos once personas murieron y otras 98 resultaron heridas en un accidente ferroviario en el norte de Egipto, donde en las pasadas semanas se han registrado varios sucesos, incluido un choque de trenes con una veintena de muertos, informó hoy el ministerio egipcio de Sanidad.

El accidente se produjo en la localidad de Tuj, en la provincia de Qaliubiya, ubicada en el delta del Nilo (norte), donde descarrilaron cuatro vagones de un tren que realizaba el trayecto entre la capital, El Cairo, y la ciudad de Mansura.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, ordenó una investigación para conocer las causas del accidente, de acuerdo con la agencia de noticias oficial MENA.

A finales de marzo, el choque de dos trenes en la provincia egipcia de Sohag (sur) causó al menos 19 muertos y más de 180 heridos, aunque en un primer momento las autoridades contabilizaron más de una treintena de fallecidos.

En la mayor parte de los casos, los accidentes se deben a errores humanos así como al mal estado de la red ferroviaria y a la falta de sistemas de señalización y seguridad.

A pesar de las promesas de las autoridades de mejorar la obsoleta infraestructura e invertir más en este sector, los accidentes se vienen repitiendo desde hace décadas sin que la extensa red ferroviaria que llega de norte a sur del país sea modernizada.