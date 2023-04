Tres de cada diez estadounidenses creen en marcianos

Aunque no es la mayoría de la población, 33% de los adultos en los EU creen que los Fenómenos Anómalos No Identificados’ (FANIS antes Objetos Voladores No Identificados) son de origen alienígena; la mayoría de la prevalencia de esta opinión se da entre personas jóvenes, con menos estudios e ingresos y sin creencias religiosas. Según una encuesta de Gallup, incluso hay un 16% que dice haber visto personalmente un FANI

