Tres muertos deja naufragio de bote en costas de San Diego; mayoría de sobrevivientes son mexicanos: SRE

Al menos tres personas murieron y más de 20 debieron ser trasladadas a hospitales luego de que un bote que al parecer era usado para transportar migrantes indocumentados naufragó este domingo frente a las costas de San Diego, en el sur de California, Estados Unidos, informaron las autoridades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que “la mayoría” de las personas que resultaron heridas, son mexicanas.

“De la información recabada hasta este momento, se ha detectado que la mayoría de los sobrevivientes es de nacionalidad mexicana”, informó en un comunicado el Consulado General de México en San Diego.

La SRE informó que el Consulado General de México en San Diego estableció contacto con la Oficina del Médico Forense de San Diego para dar seguimiento al proceso de identificación de cuerpos.

Los hechos

Los equipos de socorro respondieron alrededor de las 10 de la mañana al aviso de una embarcación volcada y con más de 20 personas a bordo en Point Loma, cerca del parque nacional Cabrillo Monument, según los bomberos.

"En total, unas 30 personas estaban involucradas con ese barco, tres de las cuales fueron declaradas fallecidas", declaró horas después a los periodistas Rick Romero, teniente de salvavidas de San Diego.

La embarcación quedó completamente destruida y sus restos alcanzaron la orilla, según fotografías difundidas en Twitter por los bomberos de San Diego.

Romero indicó que los organismos de socorro al llegar a la escena encontraron "personas en el agua, ahogándose, siendo succionadas por la corriente de resaca", mientras otras ya habían llegado a la orilla.

Describió las condiciones en el lugar como "bastante duras": fuerte oleaje, viento frío y el agua a una temperatura de 15.5 grados centígrados, que, aseguró, puede causar hipotermia "bastante rápido".

Por su parte, Jeff Stephenson, supervisor y agente de la Patrulla Fronteriza en San Diego, señaló que investigan si se trataba de una embarcación usada para transportar inmigrantes indocumentados.

"Todo indica, desde nuestra perspectiva, que se trataba de un barco de contrabando para introducir ilegalmente a migrantes en Estados Unidos", indicó el oficial.

Aseguró que no han confirmado aún la nacionalidad de las personas involucradas, pero dijo que los agentes están consultando a las personas que fueron trasladadas a hospitales.

Una persona que al parecer pilotaba el barco está bajo custodia de los agentes, según los informes.

El diario Los Angeles Times había anticipado que las autoridades estudiaban reportes según los cuales el grupo de personas viajaba en una embarcación de baja altura y parecido a las que los contrabandistas suelen usar para traer personas ilegalmente a Estados Unidos desde México.