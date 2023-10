Tribe of Nova: así fue el festival donde Hamas hizo rehenes a un mexicano y su novia Shani Louk

La guerra entre Israel y Palestina que inició hace apenas dos días ha dejado miles de muertos y desaparecidos, entre ellos decenas de personas de distintas nacionalidades que fueron tomadas como rehenes.

Entre ellos destaca la historia de una pareja, se trata de Shani Louk, una influencer de origen alemán-israelí y un hombre mexicano conocido en redes sociales como Orion ChirrisWow.

La pareja se encontraba en un festival musical llamado Tribe of Nova que se celebraba el sábado pasado en un lugar cercano a la Franja de Gaza cuando el grupo extremista Hamas interrumpió el evento y realizó disparos contra los asistentes, según The Washington Post.

Tras el ataque Shani Louk y Orion ChirrisWow fueron plagiados, la mujer de 30 años fue asesinada, así lo confirmó la familia de la joven que pudo identificarla en un video difundido por los extremistas; mientras que el mexicano aún se encuentra desaparecido.





¿Cómo era el festival Tribe of Nova?

El festival de música electrónica, Tribe of Nova, se llevó a cabo la noche del sábado en una zona boscosa cerca de Re’im, cercano a la Franja de Gaza.

Haaretz, un medio de origen israelí, que logró recolectar algunos testimonios de los asistentes, indicó que el evento era una fiesta rave de música trance en donde las personas que se encontraban en el lugar al momento del ataque huyeron hacia al bosque para no ser asesinados.

El Tribe of Nova fue organizado como parte de la celebración de la festividad judía de Sucot.

En la página de Facebook del festival se pueden ver varios flyers de cómo estaba organizada la fiesta que duraría todo el fin de semana del 6 y 7 de octubre con 48 horas continuas de música trance. Se describe como un evento lleno de energía, poder, amigos y libertad.

“Una tribu se compone de un gran grupo de personas que son similares en principios y valores pero también diferentes en belleza, carácter, opinión y pensamiento. De eso se trata todo, diferentes personas de diferentes lugares que se han convertido en una familia especial y diversa que incluye a todos y da a la libertad y la autoexpresión un lugar central a través del énfasis en una experiencia de profunda calidad para todos los que participan”, se lee en una publicación del Tribe of Nova.

El festival también prometía otras actividades como talleres, la visita de distintos artistas y productores, además de DJs, shows en vivo y espectáculos alternativos.

Cartel del festival Tribe of Nova. l Foto: Cortesía Facebook Tribe of Nova

Parte de su cartel anunciaba a músicos de la escena electrónica de distintas partes del mundo como: Jackalon, Swarup, Man with no name, Protónica, Shove, entre otros.

De acuerdo con CNN, tras el ataque, en los alrededores del evento musical, los reportes de cuerpos de rescate de Israel reportaron el hallazgo de al menos 260 jóvenes que fueron asesinados mientras bailaban.