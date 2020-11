Trudeau, Macron, Merkel y Boris Johnson se dicen listos para trabajar con Joe Biden

Mandatarios y líderes del mundo han felicitado a Joe Biden tras ganar los últimos estados claves que le han dado los puntos necesarios para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por su elección a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos, menos de una hora tras el anuncio del resultado por los grandes medios estadounidenses.

"Estoy impaciente por trabajar con el presidente electo Biden, la vicepresidenta Harris, su administración y el Congreso de Estados Unidos para que podamos superar juntos los mayores desafíos mundiales", escribió en un comunicado.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

En ese mismo tenor, el presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió a Joe Biden actuar "juntos" para "afrontar los desafíos actuales".

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden et @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los desafíos actuales. ¡Actuemos juntos!", reaccionó el presidente francés mediante un tuit.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Mientras uno de los aliados de Donald Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, también felicitó a Biden "por su elección" como presidente estadounidense y a Kamala Harris, elegida vicepresidenta, "por su logro histórico".

"Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad", tuiteó Johnson.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020

En tanto, la canciller alemana, Angela Merkel, recalcó la importancia de la "amistad transatlántica" para superar los actuales retos globales.

Tras felicitarlo, Merkel le deseó "fortuna" y "éxito" al demócrata y a su candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris.

"¡Enhorabuena! Las ciudadanas y los ciudadanos de Estados Unidos han decidido. Joe Biden será el 46 presidente de los Estados Unidos", aseguró en un comunicado.

La canciller apostó por estrechar de nuevo los lazos entre Berlín y Washington, tras el enfriamiento de las relaciones bilaterales de los últimos cuatro años, con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

"Nuestra amistad transatlántica es insustituible si queremos superar los grandes retos de nuestro tiempo", subrayó.

El presidente alemán, Frank Walter-Steinmeier, también reaccionó rápidamente a la noticia de la victoria de Biden: "Su presidencia está asociada a las esperanzas de un número incontable de personas, mucho más allá de las fronteras de su país, incluyendo Alemania".

"Es la esperanza de un nuevo entendimiento fundamental", agregó Steinmeier en la misma línea que la canciller.

América Latina, presente

Igualmente, los mandatarios de toda América han felicitado a Joe Biden por su triunfo.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó este sábado sus saludos al demócrata Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos y al pueblo de ese país por la alta participación en las elecciones del pasado martes.

"Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", dijo el mandatario argentino a través de su cuenta en Twitter.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular.



Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. pic.twitter.com/FyfD1BvALB — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2020