Trudeau se arrodilla y reaparecen Panteras Negras, las postales del espíritu de George Floyd

Dos imágenes son poderosas para resumir la jornada de protestas de este viernes por el caso George Floyd: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá se arrodilla en solidaridad con el movimiento social en Estados Unidos y miembros de las Panteras Negras aparecieron en Georgia portando rifles de asalto.

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau se sumó el viernes a miles de personas y se arrodilló frente al parlamento de su país en solidaridad con los manifestantes estadounidenses que marchaban contra el racismo y la brutalidad policial.

Esta aparición pública de Trudeau, una de las pocas que ha realizado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, es una muestra de la dimensión que han tomado en el extranjero las protestas iniciadas en Estados Unidos luego que la policía en Minnesota matara a un hombre negro desarmado.

Foto: AFP

"Demasiados canadienses sienten miedo y ansiedad al ver a los agentes de la ley", dijo Trudeau en su conferencia diaria más temprano ese día.

"En las últimas semanas, hemos visto a un gran número de canadienses despertar repentinamente al hecho que la discriminación es una realidad vivida por muchos de nuestros conciudadanos y que es algo que debe terminar", afirmó.

Trudeau, que portaba una camiseta de "Black Lives Matter", cantó, con la boca cubierta por una máscara, junto a la multitud, que ocupaba varias cuadras hasta la embajada de Estados Unidos.

Luego permaneció en silencio durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló sobre el cuello de George Floyd, un afroestadounidense desarmado que murió tras clamar que no podía respirar.

A ver cuando vemos al Gobernador de Jalisco haciendo esto? ..."Justin Trudeau kneels during anti-racism protest in Ottawa" https://t.co/27dLSlzEDL — Veronica (@Veronic54352480) June 5, 2020





Las Panteras Negras marchan con rifle en mano

Miembros del Nuevo Partido de las Panteras Negras se manifestaron hoy y el pasado 3 de junio en Atlanta y Decatur, Georgia respectivamente portando armas de asalto con la justificación de proteger los derechos de manifestantes pacíficos.

De acuerdo con el sitio decaturish.com, son un grupo paralelo al movimiento original, creado en los años sesenta en Oakland por estudiantes universitarios.

Esta nueva organización, según decaturish, participa a menudo en manifestaciones y no representan un problema pese a la portación de armas de fuego.

#BlackPanthers se suman a las protestas por #GeorgeFloyd en Atlanta.pic.twitter.com/FUegrlySGb — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) June 5, 2020 En Atlanta, Black Panthers armados aparecieron y formaron una línea para liderar y proteger las protestas de #BlackLivesMatter. pic.twitter.com/wxTZhcmB2Q — Coronel Kurtz (@deepcamboya92) June 5, 2020

"En todos los años que he tenido contacto con ellos, nunca los he visto ni he sido testigo de que violentaran en manifestaciones públicas ni nada. No creo que haya ninguna amenaza en absoluto", dijo Mawuli Davis, un abogado local citado en el mencionado medio.

“Eran interraciales (un hombre blanco) y tenían un miembro femenino. Estaban demostrando sus derechos de la Primera Enmienda y los derechos de la Segunda Enmienda", dijo Clare Schexnyder, una activista que participó en la movilización con las panteras el pasado 3 de junio.

Con información de AFP