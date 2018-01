Trump, abucheado por periodistas en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este viernes en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de "cruel".

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

Abuchean a Trump en Davos por insultar a la prensa Por David del Río. Enviado

Davos, 26 Ene (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado hoy aquí al término de su discurso ante el 48 Foro de Davos, por realizar comentarios insultantes a la prensa.

Los abucheos se produjeron cuando Trump llamó a los medios de comunicación “viciosos, malignos y falsos” durante una breve entrevista con el fundador del foro de Davos, Klaus Schwab, al término de su discurso.

“La prensa me trató muy bien cuando era hombre de negocios. Cuando entré en política me di cuenta de hasta qué punto la prensa podía ser viciosa, maligna e incluso falsa”, comentó Trump.

En ese momento Trump fue abucheado en la sala central del Centro de Congresos de Davos, que se encontraba llena a rebosar para asistir a la intervención más esperada del Foro Económico Mundial, el cual concluyó este viernes.

“Pero sin ellos no habría llegados hasta aquí”, añadió en referencia a los medios de comunicación.

Trump pronunció un discurso muy consensuado de acuerdo a la mayoría de analistas, que no fue interrumpido por aplausos ni muy aplaudido al terminar.