Trump acusa a Bloomberg de "amañar" las primarias en contra de Sanders

Washington, 2 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo al exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg de contribuir con su campaña presidencial a que el secretariado del Partido Demócrata "amañe las elecciones" primarias en contra del senador Bernie Sanders, el favorito del ala más progresista.

"Muchos de los anuncios que están viendo los ha pagado Mini Mike Bloomberg. No va a ninguna parte, está gastando su dinero, pero está consiguiendo que el DNC (Comité Nacional Demócrata, secretariado del partido) amañe las elecciones contra el Loco de Bernie, algo que no estaban dispuestos a hacer por @CoryBooker y otros", escribió.

Many of the ads you are watching were paid for by Mini Mike Bloomberg. He is going nowhere, just wasting his money, but he is getting the DNC to rig the election against Crazy Bernie, something they wouldn’t do for @CoryBooker and others. They are doing it to Bernie again, 2016. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020 Mini Mike is now negotiating both to get on the Democrat Primary debate stage, and to have the right to stand on boxes, or a lift, during the debates. This is sometimes done, but really not fair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

"Le están haciendo a Bernie (lo mismo) otra vez, (lo de) 2016", añadió Trump en un tuit publicado a primera hora del domingo.

El mandatario se refería así al anuncio de este viernes del DNC de que ha modificado sus reglas para que los precandidatos demócratas participen en el próximo debate de las primarias, que se celebrará el 19 de febrero en el estado clave de Nevada.

El secretariado del partido eliminó el requisito mínimo de donantes individuales que había exigido para los debates anteriores, lo que significa que Bloomberg, un multimillonario que financia su propia campaña, podría subirse por primera vez al escenario.

Esa decisión ha generado polémica porque el DNC no cambió sus normas cuando otros precandidatos que ya se han retirado de la contienda, como Julián Castro y Cory Booker, le pidieron flexibilizar el estricto umbral de donantes mínimos y de apoyo en las encuestas que exigía para participar en los debates.

Varios precandidatos demócratas, como la senadora Elizabeth Warren y el empresario Andrew Yang, han criticado en Twitter la decisión del DNC; y el jefe de campaña de Sanders, Jeff Weaver, ha descrito el sistema como "amañado" para beneficiar a Bloomberg, "que está tratando de comprar la nominación demócrata".

A esa controversia se ha sumado una información del diario Politico según la cual un grupo dentro del DNC está debatiendo la posibilidad de cambiar las normas del partido en la convención demócrata en el caso de que Sanders se acerque lo suficiente al número de delegados necesarios para obtener la candidatura.

Los simpatizantes de Sanders argumentan que en 2016, cuando Sanders se disputaba la candidatura con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el aparato del partido desarrolló una estrategia para contener el ascenso del senador, por temor a que alguien que se define como socialista fuera su candidato a la Presidencia.

Esas acusaciones llevaron al DNC a cambiar sus reglas en las convenciones para reducir el papel de los "superdelegados", unos funcionarios electos del partido que se reservaban un sexto de los votos en la convención nacional y que respaldaron en masa a Clinton.

Mundo Sanders y Biden lideran sondeos antes de primarias demócratas en EU

La tardía entrada en campaña de Bloomberg ha generado especulaciones de que el objetivo del magnate, con sus ingentes inversiones en anuncios de televisión, es sobre todo reforzar al ala moderada del partido frente a Sanders y Warren.

Trump y Bloomberg se han gastado 11 millones de dólares cada uno para emitir este domingo anuncios de sus respectivas campañas durante la SuperBowl, la 54ª final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se celebra en Miami.

Y en una entrevista que se emitirá justo antes de ese espectáculo y de la que la cadena Fox News adelantó este domingo un extracto, Trump se metió con otra característica de Bloomberg: su altura.

"Es pequeño. Sabes, ahora quiere que le den una caja para subirse encima en los debates", dijo Trump.

La campaña de Bloomberg, que según su perfil en Google mide 1,73 centímetros (5 pies y 8 pulgadas), tachó a Trump de "mentiroso patológico" en un comunicado este domingo.