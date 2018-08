Trump acusa a Michael Cohen de inventar historias para rebajar su condena

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó hoy a su exabogado Michael Cohen, quien este martes se declaró culpable de haber violado normas de financiación de campañas electorales, de "inventar historias" para lograr una menor condena.



"La 'Justicia' tomó un caso de impuestos de hace 12 años, entre otras cosas, aplicó una tremenda presión sobre él (Paul Manafort, su exjefe de campaña) y al revés que Michael Cohen, rehusó 'derrumbarse' -inventar historias para lograr un 'pacto'", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.



"¡Gran respeto por un gran hombre!", agregó.

El mandatario comparaba así los casos de Manafort, que también el martes fue declarado culpable de cargos de evasión fiscal y fraude bancario, y de Cohen, quien admitió su culpabilidad en ocho cargos, incluidos dos de violación de la ley federal de financiación de campaña.



En tono irónico, el gobernante también escribió que "¡si alguien está buscando a un buen abogado, le sugeriría con contundencia que no contratara los servicios de Michael Cohen!".



Estos son los primeros comentarios de Trump en las redes sociales, su medio preferido de comunicación, respecto al veredicto de culpabilidad de Manafort y el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Cohen, ambos este martes en distintos tribunales.



Cohen, que se entregó ayer al FBI y compareció poco después en Nueva York ante un juez federal para declararse culpable, reconoció haber gestionado antes de las elecciones dos pagos, de 150,000 y de 130,000 dólares, a mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con el entonces candidato republicano a la Presidencia.

Esos pagos podrían violar las leyes sobre financiación electoral si se consideraran un aporte ilegal a la campaña de Trump, a quien pudieran salpicar en caso de demostrarse que él estaba al tanto.



El abogado aseguró que actuó "bajo dirección del candidato" y "con el objetivo principal de influir en las elecciones", implicando explícitamente a Trump en esos posibles delitos.

Al respecto, Trump tuiteó que Cohen se declaró culpable de "dos cargos de violaciones en el financiamiento de la campaña", pero que no se trata de "un delito".



"¡El presidente (Barack) Obama tuvo una gran violación de las finanzas de campaña y se resolvió fácilmente!", agregó.



Cohen admitió, además, ser culpable de ocho cargos, que incluyen evasión fiscal y fraude bancario, y que podrían enviarle a prisión durante años.