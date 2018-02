Trump acusa al FBI de politizar investigación sobre trama rusa a favor de demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó hoy la imparcialidad del FBI y el Departamento de Justicia en torno a su actuación en la investigación sobre la posible colusión entre su campaña y el gobierno de Rusia para influir en las elecciones de 2016.



En un mensaje en su cuenta de Twitter esta mañana, el mandatario acusó que el liderazgo de ambas dependencias, encabezadas por republicanos, uno de ellos su ferviente aliado, ha politizado sus obligaciones de investigación, a la vez que ofreció una exoneración del resto.

El liderazgo más alto e investigadores del FBI y el Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que debería ser impensable apenas un corto tiempo atrás. El resto son personas excelentes

El nuevo ataque de Trump se produjo mientras se espera la publicación del controversial memorando elaborado por republicanos en el Congreso, alegando abusos por parte de ambas dependencias en sus funciones de investigación, en contra de miembros de su campaña presidencial.

El documento de cuatro páginas ha generado una nueva tormenta política y ha dividido a la comunidad de inteligencia, donde existe amplia oposición a su difusión pública por temor de que revele métodos de investigación.

Los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos y donde el memorando fue producido a partir de información clasificada, lo han denunciado como un documento político y sesgado que busca favorecer al mandatario.

De igual forma han insistido que el objetivo de fondo es desestimar la investigación que conduce el fiscal independiente Robert Mueller III sobre la posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia, dando así justificaciones al mandatario para despedirlo.

La difusión del memorando es opuesta por el director del FBI, Christopher Wray, seleccionado por Trump para dirigir a la agencia después que el año pasado despidió a James Comey, pero sus pedidos han sido desestimados por el mandatario, quien favorece que sea hecho público.

John Thune, uno de los líderes republicanos en la cámara alta, señaló la víspera que el documento debería ser compartido con el Comité de Inteligencia del Senado, haciendo eco de las preocupaciones del FBI.

“Existe importantes consideraciones de seguridad nacional que deben ser consideradas, y esperaríamos que ellos (los republicanos en la cámara baja) estén haciendo eso”, declaró.



