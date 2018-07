Trump acusa de ilegal haber sido grabado mientras hablaba sobre pago a exmodelo de Playboy

Donald Trump calificó este sábado como "totalmente inédito" y "quizás ilegal" haber sido grabado sin su consentimiento por su exabogado Michael Cohen mientras ambos discutían la posibilidad de comprar el silencio de una exmodelo de Playboy con la que el presidente estadounidense habría tenido una relación.

Es inconcebible que un abogado grabe a un cliente, totalmente inédito y quizás ilegalDonald Trump

La grabación, hecha dos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, fue hallada por el FBI en el estudio de Cohen, quien en ese momento actuaba como uno de los abogados de Trump, indicó el viernes el diario The New York Times.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de julio de 2018

Trump también consideró "inconcebible que el gobierno penetrara en la oficina de un abogado (temprano en la mañana), casi inédito".

La discusión en la grabación giraba en torno a Karen McDougal, exmodelo de la revista Playboy, quien afirma haber tenido un romance con Trump iniciado en 2006, poco después del nacimiento del último hijo del ahora mandatario.

El actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, había confirmado el viernes la veracidad de las grabaciones, aunque asegurando que el pago nunca fue efectuado, pero es la primera reacción directa del presidente estadounidense.

"La buena noticia es que su presidente favorito no hizo nada malo", afirmó Trump.

Mundo Abogado de Trump lo grabó en secreto hablando sobre pago a exmodelo de Playboy: NYT

Según Giuliani, la cinta en cuestión dura menos de dos minutos y "nada en esa conversación sugiere que él (Trump) tenía conocimiento" del caso.



Cohen ahora se encuentra bajo investigación para determinar si violó la legislación de financiación de partidos políticos.

El abogado se había tornado célebre en Estados Unidos al admitir que antes de la campaña de 2016 pagó 130 mil dólares a una actriz de películas porno, Stormy Daniels, para comprar silencio sobre sus relaciones con Trump.

Sin embargo, Cohen aseguró que él pagó con su propio dinero esa suma a Daniels, sin utilizar los fondos registrados por el comité de campaña de Trump.

Considerado por mucho tiempo mano derecha de Trump, Cohen sugirió recientemente que podría renunciar a su lealtad al presidente para salvarse de la investigación en marcha.

"Quiero ser muy claro: mi esposa, mi hija, mi hijo, y mi país son mis lealtades principales", dijo a inicios de julio durante una entrevista de ABC News.