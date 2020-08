Trump acusa que FDA retrasa ensayos clínicos de vacuna contra Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de retrasar las pruebas de las vacunas contra Covid-19 hasta después de la elección presidencial el 3 de noviembre.

En una publicación en Twitter, Trump dijo que el "estado profundo" "o quien sea" en la FDA estaba dificultándole a las farmacéuticas inscribir a personas en ensayos clínicos para probar vacunas y terapias contra el coronavirus.

➡️ Así enfrenta el mundo la pandemia del coronavirus

La declaración se produce luego de que el jueves un funcionario de alto rango de la FDA declaró que él renunciaría si el gobierno aprobaba una vacuna antes de que se demostrara que era segura y efectiva.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

"Obviamente, están esperando retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. Hay que concentrarse en la velocidad, y salvar vidas", escribió Trump, etiquetando al comisionado de la FDA, Stephen Hahn, en el tuit.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la calificó de "afirmación peligrosa" y declaró que el mandatario "se había pasado de la raya" al acusar a la FDA de jugar a la política.

No fue posible contactar inmediatamente a la FDA para que se refiriera al tema.

➡️ Servicio Postal se deslinda de acusaciones de Trump

Las farmacéuticas en coordinación con la FDA y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) están acelerando su producción. Al mismo tiempo se realizan pruebas para responder lo antes posible con una vacuna para el Covid-19, que ha provocado la muerte de casi 800 mil personas en todo el mundo.

Trump a menudo usa Twitter para criticar a agencias federales, a veces acusándolas de estar controladas por el "Estado profundo" en una presunta referencia a funcionarios públicos que, a los ojos de Trump, están determinados a perjudicar su agenda.