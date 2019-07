Trump advierte a China que no espere hasta elección de 2020 para acuerdo comercial

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes a China que no espere al término de su primer período en el cargo para cerrar un pacto comercial, diciendo que si él es reelecto en los comicios de noviembre de 2020 no conseguirán ningún acuerdo o tendrán uno peor.

"El problema con que ellos esperen... es que si y cuando yo gane, el acuerdo que tendrán será mucho más duro del que estamos negociando ahora..., o no habrá ningún pacto", escribió Trump en Twitter mientras empezaban las conversaciones en Shanghái entre representantes de ambos países.

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

Trump dijo que China parece estar dando marcha atrás en su promesa de comprar productos agrícolas estadounidenses, algo que funcionarios de Washington indicaron que sería una muestra de buena voluntad y parte de un pacto final.

"Se suponía que China (...) iba a empezar a comprar nuestros productos agrícolas ahora, (pero) no hay señales de que lo estén haciendo. Ese es el problema con China, simplemente no cumplen", dijo Trump en una serie de tuits.

Negociadores de Estados Unidos y China reiniciaron esta semana sus conversaciones para intentar poner fin a una guerra comercial marcada por la imposición mutua de aranceles, pero deben superar aún profundas diferencias, lo que hacía que las expectativas sobre las discusiones sean bajas.