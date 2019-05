Trump advierte a migrantes "no ponerse muy cómodos pues se irán pronto del país"

Donald Trump advirtió de nueva cuenta que todas aquellas personas que han estrado de manera ilegal al país serán removidos, por lo que advirtió a los migrantes "no ponerse muy cómodos".

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos lanzó una nueva amenaza a los migrantes, asegurándoles que "a medida que construyen sus fuerzas de remoción", los ilegales "van a marcharse pronto".

Todas las personas que están entrando ilegalmente en los Estados Unidos ahora serán removidos de nuestro país en una fecha posterior a medida que construimos nuestras fuerzas de remoción y van cambiando las leyes. Por favor, no se pongan muy cómodos, ¡se marchará pronto!

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019

Trump reclama el apoyo demócrata a su plan de inmigración

Asimismo el mandatario reclamó el apoyo demócrata a su plan de inmigración.

"Los demócratas se dan cuenta ahora de que existe una emergencia nacional en la frontera y de que, si trabajamos juntos, puede resolverse de inmediato".

La Patrulla de Fronteras sigue deteniendo números récord de gente en la frontera sur. Los 'hombres malos', de los cuales hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados de vuelta a sus países".

The Democrats now realize that there is a National Emergency at the Border and that, if we work together, it can be immediately fixed. We need Democrat votes and all will be well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019 Border Patrol is apprehending record numbers of people at the Southern Border. The bad “hombres,” of which there are many, are being detained & will be sent home. Those which we release under the ridiculous Catch & Telease loophole, are being registered and will be removed later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de mayo de 2019

Los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos controlan el Senado.

Cabe destacar, que ayer Trump esbozó una propuesta de reforma migratoria destinada a admitir en el país a más trabajadores cualificados y menos familiares de inmigrantes.

En un discurso en la Casa Blanca, el presidente enumeró los objetivos de una reforma del sistema de inmigración legal que todavía no se ha articulado como proyecto de ley y que difícilmente saldrá adelante en un Congreso dividido y en plena campaña para las elecciones presidenciales de 2020.

La propuesta develada ayer mantendría intacto el número de permisos de residencia permanente que el país concede al año, pero cambiaría el perfil de los destinatarios de ese 1.1 millón de "tarjetas verdes".

Con información de EFE