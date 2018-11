Trump advierte cierre de Gobierno si no se aprueban fondos para muro fronterizo

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy que "este sería un muy buen momento" para un cierre de la Gobierno si no se consiguen los fondos para construir el muro en la frontera con México.



Estamos hablado sobre el muro de la frontera, estamos hablando de una gran suma de dinero, unos 5,000 millones de dólares.



Trump hizo mención a la caravana de migrantes centroamericanos que pretende cruzar la frontera de EU desde México, "cuando miras el caos, cuando miras a la gente que viene".



Este sería un muy buen momento para hacer un cierre. No creo que vaya a ser necesario porque pienso que los demócratas entrarán en razón y si no entran en razón, continuaremos para ganar elecciones. Saben, nosotros ganamos el Senado.



Se espera que Trump, a través de los legisladores republicanos, intente incluir fondos para el muro fronterizo con México en el presupuesto federal que el Congreso deberá debatir hasta el próximo 7 de diciembre.



En caso de que no se logre un consenso, Trump podría forzar un cierre de Gobierno, de acuerdo a medios locales.



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, ha repetido en varias ocasiones que le gustaría conseguir los 5,000 millones de dólares para la construcción del muro, aunque es poco probable que los demócratas respalden esa opción.



El último pacto bipartidista en julio sobre esa cuestión resultó en 1,600 millones de dólares para la propuesta estrella de Trump, después de que los republicanos incluyeran el muro dentro del presupuesto para el Departamento de Defensa.



Tras las elecciones legislativas del pasado 6 de noviembre, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara Baja tras 8 años en la minoría, mientras que los republicanos lograron mantener la mayoría en el Senado.



El nuevo Congreso estadounidense iniciará su andadura el próximo 3 de enero.