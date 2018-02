Trump advierte que se encara la "última oportunidad" para resolver DACA

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump sostuvo hoy que el debate legislativo sobre DACA iniciado la víspera es la “última oportunidad” de alcanzar un acuerdo que permita la legalización de más de 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos.

“Las negociaciones sobre DACA han empezado. Los republicanos quieren alcanzar un acuerdo y los demócratas dicen que quieren alcanzar un acuerdo. ¿No sería fabuloso si pudiéramos finalmente resolver DACA después de tantos años?”, escribió está mañana en su cuenta de Twitter.

Con 97 votos a favor y uno en contra de Ted Cruz, el Senado aprobó encabezar durante los próximos días, o semanas, un debate parlamentario abierto, donde republicanos y demócratas podrán presentar todo tipo de enmiendas, con el trasfondo de la cuenta regresiva para el fin de DACA el 5 de marzo

“!Esta será nuestra última oportunidad. No habrá otra oportunidad. 5 de marzo”, remató Trump.

Negotiations on DACA have begun. Republicans want to make a deal and Democrats say they want to make a deal. Wouldn’t it be great if we could finally, after so many years, solve the DACA puzzle. This will be our last chance, there will never be another opportunity! March 5th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de febrero de 2018

La Casa Blanca mantiene su plan de cuatro puntos para legalizar a 1.8 millones de "Dreamers", a cambio de 25 mil millones de dólares para el muro fronterizo, y restricciones a la migración legal y terminación de la lotería de visas. Ayer los republicanos del Senado apoyaron la propuesta presidencial.

Sin embargo, los demócratas, que durante las negociaciones iniciales habían cedido en la demanda del presidente para destinar dinero a la construcción del muro, empezaron a mostrar la mayor posición a la intención de reducir la migración legal a Estados Unidos.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, dejó en claro que la mejor opción para él es considerar una iniciativa del ley “estrecha”, que incluya la solución a DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y la seguridad en la frontera.

Pero la propuesta republicana aprueba 25 mil millones de dólares en seguridad fronteriza, incluido dinero para el muro, limita la migración legal a cónyuges e hijos solteros menores de 18 años y permite a 150 mil padres de ciudadanos estadunidenses permisos de entrada de cinco años renovables sin permiso laboral.

Asimismo, reasigna los 55 mil espacios de la Lotería de Visas a personas que se encuentran en lista de espera para migrar legalmente a Estados Unidos.

Para la aprobación de una iniciativa migratoria en el Senado se requieren 60 votos. Los republicanos cuentan con 51 escaños por lo que requieren por lo menos nueve votos demócratas para lograr un consenso

En la Cámara de Representantes, el presidente del órgano, el republicano de Wisconsin, Paul Ryan, mantiene que sólo propondrá al pleno un proyecto de ley que cuente con el respaldo total del presidente Trump.

Aunque no existe un plazo firme para la conclusión del debate parlamentario sobre el futuro de los "Dreamers", se estima que la meta informal es el 5 de marzo, aún cuando los legisladores tienen cierta flexibilidad toda vez que por el momento el programa sigue vigente gracias a un fallo de un juez de San Francisco.