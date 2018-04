Trump agradece a China "gran ayuda" para facilitar acercamiento entre Coreas

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció hoy la "gran ayuda" del presidente chino, Xi Jinping, para facilitar el acercamiento entre las dos Coreas, sin la cual dijo que habría sido "un proceso mucho más largo y duro".



"Por favor, no olvidemos la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente Xi de China, ha dado a los Estados

Unidos, particularmente en la frontera de Corea del Norte", afirmó Trump en un mensaje en Twitter, su red social favorita.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2018

Trump recalcó que "sin él habría sido un proceso mucho más largo y duro".



El agradecimiento del presidente estadounidense se produce en medio de crecientes tensiones comerciales entre Washington y Pekín, y poco después de que proclamase hoy el final de la guerra de Corea tras la celebración de la histórica cumbre de los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in.



Kim y Moon sellaron el jueves un acuerdo para lograr "la completa desnuclearización" de la península y abrir una nueva era que ponga fin al estado de guerra entre ambos países.



En una declaración conjunta tras la cumbre celebrada en la militarizada frontera intercoreana, Kim y Moon confirmaron "su meta común de lograr una península libre de armas nucleares a través de la completa desnuclearización".



Además, las dos Coreas "declaran el final de los 65 años transcurridos desde el armisticio" y apuestan por sustituir éste por "un tratado de paz", en alusión a la situación de enfrentamiento técnico en que permanecen el Norte con el Sur y EEUU desde 1950.



Esta cumbre, la primera celebrada entre líderes de las dos Coreas en 11 años, supone un importante giro para la situación en la península, marcada en 2017 por los continuos ensayos de armas del régimen norcoreano y sus intercambios de amenazas con Trump.



De hecho, Kim y Trump se han comprometido a celebrar otra cumbre en mayo o junio para tratar también de la desnuclearización de Pyongyang.