Trump alista mensaje para defender la construcción del muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defenderá en un discurso ante sus compatriotas que la frontera con México vive una "crisis" y que se requiere construir un muro, en un intento por lograr apoyo para una promesa de campaña que ha provocado una paralización del gobierno que ya dura 18 días.

El discurso que ofrecerá Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca a las 20:00 hora local de la Ciudad de México, buscará convencer a los demócratas para que apoyen su plan de levantar una barrera de acero en la frontera, que según él es necesaria para frenar la entrada de drogas y de inmigrantes ilegales.

Todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos acordaron emitir el discurso, lo que hizo que los demócratas -que afirman que un muro sería costoso, ineficaz e inmoral- exigieran el mismo tiempo.

En una ronda de entrevistas televisivas en la mañana del martes, el vicepresidente Mike Pence dijo que Trump usará su discurso para explicar a sus compatriotas que hay "una crisis humanitaria y de seguridad" en la frontera sur.

El énfasis en la crisis se produce en un momento en que Trump estudia declarar el estado de emergencia nacional en un intento por eludir al Congreso y construir el muro sin su aprobación. La Casa Blanca no precisó qué aspecto de la situación la convierte en una emergencia nacional.

En declaraciones a las cadenas ABC, CBS y NBC, Pence no dijo si Trump ha tomado ya una decisión o si la Casa Blanca completó ya una revisión legal de una declaración así, que generaría probablemente un desafío inmediato en los tribunales.

"Creemos que podemos resolver esto a través del proceso legislativo", comentó en CBS, al tiempo que instó a los demócratas a negociar.

Trump ha invitado de vuelta esta semana a los líderes congresionales a la Casa Blanca para seguir negociando, afirmó Pence a NBC, aunque no dio más detalles sobre el encuentro u otras conversaciones planeadas.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, rechazan la exigencia de Trump de destinar 5.700 millones de dólares para construir el muro.

